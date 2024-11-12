Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan otomobilde 27 kilo skunk uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli tutuklandı.

12.11.2024 15:15
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BATMAN'da, polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 27 kilo 250 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kent girişinde 2 otomobil durduruldu. Yapılan aramada, otomobillerden birinde 27 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Diğer otomobilin ise uyuşturucu yüklü otomobile öncülük yaptığı belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika

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