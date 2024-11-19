Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

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BATMAN'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, mobilya içerisine gizlenmiş 18 kilo 450 gram skunk ve 2'si uzun namlulu 3 tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, belirlenen şüphelilerin 3 ayrı adresinde arama yapıldı. Aramada, mobilya içerisine gizlenmiş 18 kilo 450 gram skunk, 2'si uzun namlulu 3 tüfek, 3 şarjör, 204 fişek, 1 hassas terazi ve suç eşyalarını gizlemekte kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,