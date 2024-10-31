Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

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Batman'da çekirdek paketine sakladığı bir miktar uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney çevre yolunda takibe aldıkları bir yolcu otobüsünden inen yolcu İ.Ç'yi durdurarak üst araması yaptı.

Aramada, yolcunun eşyası arasında çekirdek paketinin içerisine saklanmış 59 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.