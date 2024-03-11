Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

Batman\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

Batman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 12 kilo 955 gram skunk, 628 gram toz esrar, 22 gram takoz esrar, 9,93 gram kubar esrar, 83 gram metamfetamin, 109 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

11.03.2024 19:31  Güncelleme: 19:33
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar verenlere yönelik çalışma başlatıldı.

"Narkogüç" operasyonları kapsamında tespit edilen adreslere 21 Şubat'ta eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

"Linda" ve "İka" adlı narkotik köpeklerin de katıldığı operasyonda söz konusu adreslerde yapılan aramada, 12 kilo 955 gram skunk, 628 gram toz esrar, 22 gram takoz esrar, 9,93 gram kubar esrar, 83 gram metamfetamin, 109 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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