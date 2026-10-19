Batman'da uyuşturucu operasyonunda 26 hedeften 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Batman'da uyuşturucu operasyonunda 26 hedeften 21 şüpheli gözaltına alındı

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Batman'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 26 şüpheliden 21'i gözaltına alındı. Adres aramalarında 458,6 gram sentetik kannabinoid ve 24 kilo 623,4 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda 458,6 gram sentetik kannabinoid, 24 kilo 623,4 gram metamfetamin, 15,9 gram eroin ve 7 kilo 401 gram skunk ile 34 bin 380 lira ele geçirildi.

Diğer 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
Uyuşturucu TicaretiGüvenlik3. SayfaGözaltıBatmanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da uyuşturucu operasyonunda 26 hedeften 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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