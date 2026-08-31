Batman\'da Yangın: 3 Kadın Hayatını Kaybetti

(BATMAN) - Batman'da 3 kadının hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında olayın meydana geldiği spor salonu sahibi ile 3 çalışan gözaltına alındı.

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel spor salonunun sauna bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Şanziment Sarıoğlu (44), Emine Yağri (42) ve Gülsüm Öztekin Tunç'un (27) hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı yangına ilişkin soruşturma kapmasında işletme sahibi ile 3 çalışan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.