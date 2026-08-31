Batman'da Yangın: Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
Gültepe Mahallesi'ndeki spor salonundaki yangında ağır yaralanan Gülsüm Öztekin Tunç hayatını kaybetti.
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bir spor salonunda çıkan yangında ağır yaralanan 2 çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (27), tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tunç'un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Böylece yangında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Bayram AYHAN/BATMAN,
Kaynak: DHA
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