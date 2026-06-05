Batman\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama

BATMAN'da yasa dışı bahis operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin, son 1 ayda 125 milyon liranın üzerinde para trafiğini yönettiği tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 1 Haziran'da merkez ilçede operasyon düzenledi. Üniversite öğrencilerini banka hesabı kiralama vaadiyle kandırarak yasa dışı bahis sitelerine finansal aracılık yaptıkları belirlenen şüphelilere ait, 'finans ev' olarak kullanılan 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Operasyonda şüpheliler, bilgisayarlarında yasa dışı bahis ödeme panelleri açık halde suçüstü yakalandı. Dijital incelemede, şüphelilerin son 1 ayda toplam 125 milyon 146 bin 675 lira tutarında yasa dışı para trafiğini yönettiği belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 bilgisayar, 8 cep telefonu, 4 SIM kart, 1 soğuk kripto cüzdan, suçtan elde edildiği değerlendirilen 143 bin 805 lira, 5 gram esrar ve 68 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si işlemleri sonrası tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.