Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama

Batman\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama
05.06.2026 11:32
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Yasa dışı bahis operasyonunda 125 milyon lira yönetilen şebekeden 2 şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da yasa dışı bahis operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin, son 1 ayda 125 milyon liranın üzerinde para trafiğini yönettiği tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 1 Haziran'da merkez ilçede operasyon düzenledi. Üniversite öğrencilerini banka hesabı kiralama vaadiyle kandırarak yasa dışı bahis sitelerine finansal aracılık yaptıkları belirlenen şüphelilere ait, 'finans ev' olarak kullanılan 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Operasyonda şüpheliler, bilgisayarlarında yasa dışı bahis ödeme panelleri açık halde suçüstü yakalandı. Dijital incelemede, şüphelilerin son 1 ayda toplam 125 milyon 146 bin 675 lira tutarında yasa dışı para trafiğini yönettiği belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 bilgisayar, 8 cep telefonu, 4 SIM kart, 1 soğuk kripto cüzdan, suçtan elde edildiği değerlendirilen 143 bin 805 lira, 5 gram esrar ve 68 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si işlemleri sonrası tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Batman, Suç, Son Dakika

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