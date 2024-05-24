Batman'da Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Batman'da Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı Düzenlendi

Batman\'da Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı Düzenlendi

Batman'da Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen çalıştayda, gazetecilik mesleğinin dijital değişim ve dönüşümden etkilendiği vurgulandı. Vali Ekrem Canalp, gazetecilik mesleğinin çağın gerekliklerine uyumlu bir şekilde dönüşmesi gerektiğini belirtti. Çalıştayda yeni nesil gazetecilik ve dijital medya üzerine sunumlar yapıldı.

24.05.2024 17:49
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Batman'da Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) tarafından "Yeni Nesil Gazetecilik" çalıştayı düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, bu çağda hızlı bir dijital değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.

Gazetecilik mesleğinin de bu değişim ve dönüşümden etkilendiğine dikkati çeken Canalp, "Değişim ve dönüşüm gazeteciliği ortadan kaldıramaz diye bir iddiamız olamaz. Her bir meslek gibi gazetecilik mesleği de eğer değişim ve dönüşüm karşısında kendisini çağın gerekliklerine uyumlu bir şekilde dönüştüremez ise ortadan kalkar. Bunun böyle olmaması için atılması gereken her adımı atmak zorundayız." dedi.

Dünyada değişim ve dönüşümün itici gücünün teknoloji olduğunu aktaran Canalp, gazeteciliğin de dijital teknolojiye ayak uydurması gerektiğini kaydetti.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel de bu çalıştayların her yerde yapılabileceğini ancak Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yapmanın ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"Çağımızın gazeteciliğini, dijital medyayı anlatacağız. Geleneksel medyadan geldik hepimiz ama çağın mesleği dijital medyadadır. Dolayısıyla yeni nesil gazetecilerin bu bilinçle yetişmesi gerekiyor." diyen Geçgel, anlatılan konuların dijital medya üzerine olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından çalıştayda yeni nesil gazetecilik ve dijital medya üzerine sunumlar yapıldı.

Vali Canalp, katılımcılara plaket takdim etti.

Çalıştaya yerel ve ulusal basın temsilcileri, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Ekrem Canalp, Türkiye, Batman, Medya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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