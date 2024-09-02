Batman'da Yunus Polislerine Mukavemet Edenlere Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Batman'da Yunus Polislerine Mukavemet Edenlere Soruşturma Başlatıldı

Batman Valiliği, 1 Eylül'de Bahçelievler Mahallesi'nde, yunus polislerin yaptığı asayiş denetimi sırasında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. S.Ö., kimliğini ibraz etmekten imtina ederken, görevli polislere mukavemet gösterdi ve olay yerinden kaçtı. Olayda, 3 kişi yakalanarak üzerlerinde kesici aletler bulundu. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu ve adli tahkikat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülecek.

02.09.2024 17:47
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Batman Valiliğince, yunus polislerin denetimi sırada yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Eylül'de 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Millet Bahçesi civarında motosikletli 4 yunus personelince asayiş denetimi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"S.Ö'den kimliğini ibraz etmesi istenilmesi üzerine, ilgili şahsın kimliğini ibraz etmekten imtina ettiği sırada ilgili şahsın beraberindeki kişiler tarafından görevli yunus polislerine küfür ettikleri ve mukavemet gösterdikleri gerekçesi ile yapılan müdahale esnasında S.Ö'nün olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Yunus polislerince, mukavemet gösteren S.Ö'nün yakınları olan şüpheli 3 şahıs olay yerinde, S.Ö. ise daha sonraki çalışmalarda cumhuriyet savcılığından alınan talimat üzerine 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan başlatılan adli tahkikat kapsamında yakalanmıştır."

Yakalananların üzerinde yapılan kontrollerde, "satır ve çakı" olarak tabir edilen kesici aletler ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Yakalananlar akabinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardır. Söz konusu olayda yakalananların ve görevli polislerin karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldukları anlaşılmıştır. Şüpheliler ve görevli polisler hakkında cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, tahkikat İl Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir. Ayrıca Valiliğimizce konuya ilişkin olarak inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da Yunus Polislerine Mukavemet Edenlere Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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