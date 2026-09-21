Batman\'da zabıta okul kantinlerinde 20 ruhsatsız kantin ve 1 işletmeye işlem uyguladı

Batman'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kent genelindeki okul kentinlerinde, temizlik, ürünlerin son kullanma tarihi ve fiyat etiketi ile ruhsat kontrolü yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız çalışan 20 kantin ile son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 1 işletme hakkında işlem yapıldı.

Ekiplerin denetimlerini eğitim-öğretim yılı boyunca sürdüreceği belirtildi.