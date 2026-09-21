Batman\'da zabıta okul kantinlerinde 20 ruhsatsız kantin ve 1 işletmeye işlem uyguladı

Batman'da zabıta okul kantinlerinde 20 ruhsatsız kantin ve 1 işletmeye işlem uyguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Belediyesi zabıta ekipleri, eğitim yılı başlarken okul kantinlerinde temizlik, son kullanma tarihi ve ruhsat kontrolü yaptı. Denetimlerde 20 ruhsatsız kantin ile tarihi geçmiş ürün satan 1 işletmeye işlem uygulandı; denetimlerin eğitim yılı boyunca süreceği belirtildi.
Batman'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kent genelindeki okul kentinlerinde, temizlik, ürünlerin son kullanma tarihi ve fiyat etiketi ile ruhsat kontrolü yaptı.
Denetimlerde, ruhsatsız çalışan 20 kantin ile son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 1 işletme hakkında işlem yapıldı.
Ekiplerin denetimlerini eğitim-öğretim yılı boyunca sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: AA
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