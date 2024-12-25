Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Batı Raman bölgesindeki 518 numaralı petrol kuyusunda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin köpüklü suyla müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Batman'daki Petrol Kuyusundaki Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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