Batman\'daki Petrol Kuyusundaki Yangın Söndürüldü

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BATMAN'da petrol kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Batı Raman bölgesindeki 518 numaralı petrol kuyusunda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin köpüklü suyla müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.