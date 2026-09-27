Batman Hasankeyf'te düzenlenen festivale geçen yıl 56 bin kişi katıldı - Son Dakika
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Batman Hasankeyf'te düzenlenen festivale geçen yıl 56 bin kişi katıldı

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Batman Hasankeyf\'te düzenlenen festivale geçen yıl 56 bin kişi katıldı
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali, Hasankeyf Limanı'nda düzenlendi. Vali Ekrem Canalp, festivale katılımın her yıl arttığını belirterek 2023'te 13 bin 400, geçen yıl 56 bin kişinin geldiğini söyledi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi.

Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları gösterisinin ardından Hasankeyf'in tarihini anlatan oratoryo yapıldı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, yaptığı konuşmada, festivallerin Batman'ın tanıtımına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Festivallere katılımın her yıl arttığını belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Her yıl festivalimize yeni yeni renkler kattık ve biz çalıştıkça, çabaladıkça, gayretimizi artırdıkça festivalimize katılım sayıları da sürekli arttı. Mesela 2023 yılında 13 bin 400 kişi Hasankeyf Festivali'ne geldi. Sonraki yıl 2024'te 24 bin kişi ve geçen yıl ise 56 bin kişi festivali ziyaret etti."

Batman'ın 5 ilçesinde 5 festival düzenlediklerini aktaran Canalp, "Biz merkezde dört festival, ilçelerimizde beş festival yapmak suretiyle festivaller şehri Batman'ı beraberce inşa edeceğiz diye çıktığımız bu yolda istediğimiz şekilde sonuçları aldığımızı burada sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.

Hasankeyf Kaymakamı Serkan Böyük de 12 bin yıllık geçmişiyle nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış Hasankeyf'te su, doğa sporları ve turizm festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Festivalde tarihin ihtişamı ile sporun coşkusunu bir araya getirdiklerini ifade eden Böyük, "Bugün suyun üzerinde heyecanı, tarihi mekanlarımızda binlerce yıllık birikimi, meydanlarımızda ise birlik ve beraberliğimizin sıcaklığını hep birlikte yaşamaktayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Canalp ve protokol üyeleri, festival alanında kurulan, yöresel el sanatları ve yemeklerin sergilendiği stantları gezdi.

Daha sonra festival kapsamında flyboard ve jet ski gösterisi yapıldı, vatandaşlar tekne turuyla Ilısu Baraj Gölü'nde gezme imkanı buldu.

Kaynak: AA
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