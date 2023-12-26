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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde köy yollarına kilitli parke taşı döşendi - Son Dakika
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde köy yollarına kilitli parke taşı döşendi

Batman Valisi Ekrem Canalp, Kavacık köyünde vatandaşlarla görüşerek köy içindeki yollara kilitli parke taşı döşenmesi talebini değerlendirdi. İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışma sonucunda köy içindeki yollar kilitli parke taşı ile yenilendi.

Batman\'ın Hasankeyf ilçesinde köy yollarına kilitli parke taşı döşendi
26.12.2023 - 11:12,
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinin Kavacık köyünde yollara kilitli parke taşı döşendi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, köy ziyaretleri kapsamında Kavacık köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Ziyarette vatandaşların köy içindeki yollara kilitli parke taşı döşenmesi talebinde bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışma ile köy içindeki yollara kilitli parke taşı döşendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batman'ın Hasankeyf ilçesinde köy yollarına kilitli parke taşı döşendi - Son Dakika
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