Batman'ın Kozluk ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Batman'ın Kozluk ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı

Batman\'ın Kozluk ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, siyasette makam ve mevki elde etmek için değil millete hizmet etmek için bulunduklarını söyledi. Siyasette samimiyet ve güvenin önemli olduğunu vurgulayan Nasıroğlu, devrim niteliğindeki çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve iradesiyle gerçekleştiğini aktardı.

25.02.2024 17:46
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Batman'ın Kozluk ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, lokalin açılışında, siyasette makam ve mevki elde etmek için değil millete hizmet etmek için bulunduklarını söyledi.

Siyasette samimiyet ve güvenin önemli iki etken olduğunu ifade eden Nasıroğlu, "Bizler bu yola memleketimize duyduğumuz aşk ve sevda için girdik. Memleketimize bir şeyler katmak ve kazandırmak istiyoruz. Bunu yaparken de samimi insanlara ihtiyacımız olacaktır. 'Yanlışımıza yanlış, doğrumuza doğru' diyen samimi insanlar bizim gerçek dostumuzdur." dedi.

Kaostan, kargaşadan ve kinden beslenen bir kesimin olduğuna işaret eden Nasıroğlu, devrim niteliğindeki çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve iradesiyle gerçekleştiğini aktardı.

Daha sonra seçim lokalinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Batman'ın Kozluk ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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