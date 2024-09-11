Sason'da Bal Geliri Üreticilere Dağıtıldı

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Batman'ın Sason ilçesinde satışı yapılan balın geliri üreticilere dağıtıldı

Sason Kaymakamı Furkan Başar, "Örnek İlçe Örnek Ürün Projesi" kapsamında üretilen organik Cöbet balının açık arttırmayla festivalde satışa sunulduğunu söyledi.

İş insanı Abdullah Tunç tarafından alınan baldan elde edilen gelirin proje kapsamında Cöbet Yaylası'nda bal üretimi yapan arıcılara dağıtıldığını kaydeden Başar, elde edilen bu gelirin üreticilere projede kullanımı amacıyla dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başar, "Sason balımızın değerini bir kez daha gösteren iş adamı Tunç ve üreticilere teşekkür ediyorum." dedi.