Batman İslami Sivil Toplum Kuruluşları İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını kınadı

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Batman İslami sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Filistinlilere destek olmak amacıyla "insan zinciri" eylemi düzenledi.

Korik Kavşağında bir araya gelen grup, "Dünya sessiz, insanlık sessiz", "Batman'dan Gazze'ye selam" yazılı pankart ile insan zinciri oluşturdu.

İsrail aleyhine slogan atan grup adına basın açıklamasını okuyan Abdürrahim Demirtaş, sivil toplum kuruluşları olarak Gazze'ye yönelik soykırıma dikkati çekmek amacıyla "Gazze için insan zinciri" etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Demirtaş, yaşananları, saldırıları unutmamak, unutturmamak, anmak, anlamak, duyurmak için burada olduklarını ifade ederek, "Bin bir güçlükle mücadele eden, açlıkla, ölümle, soykırımla karşı karşıya kalan Gazze halkının sesi olmak için buradayız. Sadece Gazze için değil, Kudüs için ve Mescidi Aksa için de buradayız. Rabb'im duruşumuzu katında makbul eylesin ve bizleri affetsin." dedi.