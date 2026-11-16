Batman Kozluk'ta 22 yıl önce başlayan aile husumeti barış komisyonuyla sona erdi

Batman Kozluk'ta 22 yıl önce başlayan aile husumeti barış komisyonuyla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Kozluk ilçesinde 22 yıl önce iki aile arasında 1 kişinin ölümüyle başlayan husumet, Kaymakamlığın kurduğu barış komisyonunun girişimleriyle sona erdi. Siirt'in Kurtalan ilçesindeki törende Kur'an-ı Kerim okundu ve aile fertleri el sıkışarak barıştı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasında 22 yıl önce başlayan husumet düzenlenen barış töreniyle sona erdi.
İlçenin Alıçlı köyünde iki aile arasında 1 kişinin ölümüyle başlayan husumetin sona ermesi için Kaymakamlık tarafından kanaat önderlerinden oluşan barış komisyonu kuruldu.
Yapılan görüşmeler ve girişimler neticesinde aileler barışa ikna edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinin Çakıllı köyünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.
İki ailenin fertlerinin el sıkışarak barıştığı törene Kozluk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ferman Yüksel ile kanaat önderleri de katıldı.
Kaynak: AA
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