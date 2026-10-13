Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 102 şüpheli yakalandı

Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 102 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, Batman merkezli 13 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi. Hesaplarında 8,5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: Batman merkezli 13 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 8,5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA
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