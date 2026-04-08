Batman Petrolspor 1. Lige Yükseldi

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sezon boyunca büyük başarı gösteren göz bebeğimiz Batman Petrolspor, 24 yıllık hasret sonunda yeniden 1. Lige yükseldi. Batman Petrolspor'un değerli başkanına, yönetimine, oyuncularına, kulüp emekçilerine ve büyük taraftarına selam olsun. Yolumuz Süper Lig olsun" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Batman Petrolspor'un 1'inci Lige yükselmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sezon boyunca büyük başarı gösteren göz bebeğimiz Batman Petrolspor, 24 yıllık hasret sonunda yeniden 1. Lige yükseldi. Batman Petrolspor'un değerli başkanına, yönetimine, oyuncularına, kulüp emekçilerine ve büyük taraftarına selam olsun. Yolumuz Süper Lig olsun."