Batman Üniversitesi'nde düzenlenen IFEST 2024 başladı - Son Dakika
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Batman Üniversitesi'nde düzenlenen IFEST 2024 başladı

Batman Üniversitesi\'nde düzenlenen IFEST 2024 başladı

Batman Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Bilişim Festivali (IFEST 2024), Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesinde başladı. Açılışta saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Festivalde, dijital dönüşümün önemi ve teknolojinin hayatımızdaki etkileri konuşuldu. Panel ve müzik dinletisi gibi etkinliklerin yer aldığı festival, yarın sona erecek.

02.05.2024 17:01
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Batman Üniversitesince düzenlenen "3. Uluslararası Bilişim Festivali (IFEST 2024)" başladı.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen festivalin açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, açılışta, bu yıl festivalin üçüncüsünü düzenlendiklerini belirterek, kurumlara işbirliği yaparak öğrencilere fayda sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe de dijital dönüşümün sadece teknolojiyle ilgili olmadığını aynı zamanda toplumun iş yapış şekillerini, hatta günlük yaşantının da bir dönüşümünün olduğunu aktardı.

Dijital devrimin, ilk bilgisayarların ortaya çıktığı 1940'lar da başladığını aktaran Aktepe, şöyle konuştu:

"O günlerden bu yana teknoloji muazzam bir hızla ilerledi. İnternetin ortaya çıkışı ve 1990'lardan itibaren hızla yaygınlaşması bilgiye erişim biçimimizi tamamen değiştirdi. Dünya çapında iletişimi kolaylaştırdı. 2000'lerin başında akıllı telefonların devreye girmesiyle her an, her yerden bilgiye ulaşabilir olduk."

Günümüzde yapay zekanın, internete bağlı akıllı cihazların hayatın ayrılmaz birer parçası haline geldiğini kaydeden Aktepe, bu teknolojilerin sağlıktan eğitime, tarımdan finansa kadar her sektörde devrim yarattığını bildirdi.

Aktepe, şöyle devam etti:

"Örneğin yapay zeka sayesinde doktorlar hastalıkları daha erken teşhis edebiliyor ya da çiftçiler ürün verimliliğini arttırabiliyor. Araçlar otonom sürüş yapabiliyor. Gelecekte yapay zekanın daha da gelişmesiyle genel yapay zeka gibi teknolojiler insan gibi öğrenip karar verebilecek. Süper yapay zeka ise insanların çözemediği problemleri çözebilecek. Bu teknolojiler bizi sadece daha üretken ve verimli bir toplum yapacak. Basit mesleklerin ve görevlerin ortadan kalkmasına neden olacak."

Konuşmaların ardından festivale katkı sunan katılımcılara plaket verildi.

Batman Üniversitesi öğretim üyelerinin müzik dinletisinin ardından panel düzenlendi.

Festivalin açılışına, Vali Ekrem Canalp, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, kurum amirleri, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman Üniversitesi'nde düzenlenen IFEST 2024 başladı - Son Dakika

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