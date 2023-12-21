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Batman Üniversitesi'nde Dünya Arapça Günü Etkinliği

Batman Üniversitesi'nde düzenlenen Dünya Arapça Günü etkinliğinde, İslami İlimler Fakültesi öğrencileri tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikte Arapça şiirler okundu, Arapça şarkılar seslendirildi ve Arapça bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Programda yapılan konuşmalarda Arapçanın küresel bir dil olduğu vurgulandı ve Arapça'nın tarihsel, kültürel ve bilimsel anlamda önemine değinildi.

Batman Üniversitesi\'nde Dünya Arapça Günü Etkinliği
21.12.2023 - 18:19,
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Batman Üniversitesi(nde Dünya Arapça Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda İslami İlimler Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Doktor Öğretim Üyesi Hasan Akreş'in Arapça şiirler okuduğu ve öğrencilerin Arapça şarkılar seslendirdiği etkinlikte Arapça bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat İstemi, programda yaptığı konuşmada, Arapçanın 60 ülkede ve dünya genelinde en çok konuşulan 5. dil olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'de kabul edilen 6 resmi dilden birinin de Arapça olduğunu kaydeden İstemi, "2017 yılında yapılan araştırmalara göre Arapçayı 422 milyon kişi konuşmaktadır." dedi.

Arapçanın sadece din dili olması ile sınırlı kalmadığını tarihsel, kültürel ve bilimsel anlamda küresel bir dil haline geldiğini anlatan İstemi, şunları kaydetti:

"Arapça, Orta Doğu'nun zengin kültürel mirasının bir ifadesi olarak, binlerce yıl boyunca edebiyattan sanata, bilimden felsefeye kadar birçok alanda etkileyici eserlere ev sahipliği yapmıştır. Bu dil, bir medeniyetin özünü ve kimliğini taşıyan bir anahtar olarak, günümüzde bile tarih boyunca biriktirilen derin bilgiyi ve birikimi temsil etmektedir."

Kaynak: AA
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