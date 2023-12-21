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Batman Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Kermes Düzenledi - Son Dakika
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Batman Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Kermes Düzenledi

Batman Üniversitesi bünyesinde faaliyet yürüten 6 öğrenci topluluğu, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek olmak amacıyla kermes düzenledi. Kermeste öğrencilerin hazırladığı yemekler ve pastalar satışa sunuldu. Abdussamet Gökçe adına yapılan açıklamada, Gazze'de soykırım uygulandığı vurgulandı ve Filistinlilere destek vermek amacıyla kermes düzenlendiği belirtildi. Kermese yoğun ilgi olduğu ve herkese Gazze için destek çağrısı yapıldığı ifade edildi.

Batman Üniversitesi Öğrencileri Gazze\'ye Destek İçin Kermes Düzenledi
21.12.2023 - 16:28,
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Batman Üniversitesi bünyesinde faaliyet yürüten 6 öğrenci topluluğunca İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü ve merkez kampüste kurulan stantlarda, öğrencilerin hazırladığı yemekler ve pastalar satışa sunuldu.

Öğrenciler adına açıklama yapan Abdussamet Gökçe, Gazze'de soykırım uygulandığını belirtti.

Filistinlilere bir nebze de olsa destek vermek amacıyla kermes düzenlediklerini dile getiren Gökçe, "Bedenen kardeşlerimizin yanında olamazsak bile manevi olarak onların yanında olduğumuzu haykırıyoruz." dedi.

Kermese ilginin yoğun olduğunu ifade eden Gökçe, herkese Gazze için ellerinden gelen desteği sunmaları çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
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