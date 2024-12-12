Batman Valisi Canalp, kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu

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Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Bayındır Mahallesi'nde yapımı süren Bayındır Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kütüphane inşaatında incelemelerde bulunan Canalp, yüklenici firma yetkililerden bilgi aldı.

"Dünyadaki Seattle modeli artık Türkiye'de Batman modeli olarak anılacak." ifadesini kullanan Canalp, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesi'nin büyük başarı sağladığını, Batman'ın yalnızca bir merkez değil, çevresindeki kütüphanelerle de bir eğitim ve kültür ağı oluşturduğunu belirtti.

Batman'da özellikle yaz aylarında kütüphanelerin önünde sıra bekleyen öğrencilerin durumunu gördüklerini aktaran Canalp, bu ihtiyacı karşılamak adına merkez ve ilçelere toplam sekiz yeni kütüphane inşa ettiklerini bildirdi.

Canalp, "Batman'ın çocuklarını ve gençlerini kurda kuşa yem etmeyeceğiz. Onları bu kütüphanelerde en iyi şekilde yetiştireceğiz. Bayındır Kütüphanesi Projesi geçmişte belediye meclisi kararıyla iptal edildi. Göreve gelir gelmez iptal edilen projeleri yeniden hayata geçirdik. Bayındır Kütüphanesi inşaat sürecini de hızlandırdık." dedi.

Vali Canalp'a Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı da eşlik etti.