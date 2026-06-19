Batman'da midesinde 1 kilo 308 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da midesinde 1 kilo 308 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

19.06.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da durdurulan bir otobüste şüpheli bulunan yabancı uyruklu kişinin midesinden 160 parça halinde 1 kilo 308 gram toz esrar çıkarıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Batman'da midesinde 1 kilo 308 gram toz esrar ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada, yabancı uyruklu bir kişinin durumundan şüphelenen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Hastane kontrolüne götürülen şüphelinin midesinde röntgen ve tomografi sonucu uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyonla zanlının midesinde 160 parça halinde 1 kilo 308 gram toz esrar çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Batman, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da midesinde 1 kilo 308 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Fransa’da 26 kentte turuncu alarm verildi Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi
İstanbul’da büyük yangın Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı
Aspendos’ta Roma Dönemi’ne ait nadir mozaik bulundu Aspendos'ta Roma Dönemi'ne ait nadir mozaik bulundu
Mardin’de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İtalya’ya ait SAMPT Hava Savunma Sistemi Konya’da konuşlandırıldı İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırıldı

11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
11:00
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
10:34
Erhan Karaal’ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 11:20:55. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da midesinde 1 kilo 308 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.