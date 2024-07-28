Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yaz Spor Okulları'ndaki Çocukları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yaz Spor Okulları'ndaki Çocukları Ziyaret Etti

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Pınarbaşı Olimpik Açık Yüzme Havuzu'nda yüzme eğitimi gören çocukları ziyaret etti. Battalgazi yaz spor okullarında 2 bin 500 öğrenci eğitim alırken, Taşkın gençlere spor yapma imkanı sağladıklarını ve fiziksel-zihinsel gelişimlerine katkıda bulunduklarını belirtti.

28.07.2024 13:33
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Pınarbaşı Olimpik Açık Yüzme Havuzu'nda yüzme eğitimi gören çocukları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da başlayan ve toplamda 10 branştan oluşan Battalgazi yaz spor okullarında, yüzmede 1500, futbolda 500, basketbol, badminton, tekvando, karate, masa tenisi, kort tenisi, futsal ve boks branşlarında 500 olmak üzere 2 bin 500 öğrenci eğitim alıyor.

Başkan Taşkın, Orduzu Pınarbaşı Olimpik Açık Yüzme Havuzu'nu ziyaretinde, her zaman gençlerin yanında olduk ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yaz spor okulları projeleriyle gençlere spor yapma imkanının yanında aynı zamanda onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkıda bulunduklarını aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"Bu program sayesinde gençlerimiz, yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirerek, hem spor yapmanın hem de eğlenmenin tadını çıkarıyorlar. Spor, disiplin, takım ruhu ve sağlıklı yaşam gibi önemli değerleri gençlerimize aşılamanın gururunu yaşıyoruz. Yüzmeden futbola, basketboldan kort tenisine kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz eğitimlerle, gençlerimizin spor alanında kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyoruz. Belediye olarak gençlerimizin her zaman yanındayız ve onların geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yaz spor okulları projemizle çocukların sporun ve eğitimin bir arada olduğu dolu dolu bir yaz tatili geçirmelerini sağlıyoruz. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yaz Spor Okulları'ndaki Çocukları Ziyaret Etti - Son Dakika
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