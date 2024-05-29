Battalgazi Belediye Başkanı Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Battalgazi Belediye Başkanı Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunmak amacıyla sorunları çözmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

29.05.2024 14:09
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Taşkın, ilçede yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunmak amacıyla ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Hasırcılar Mahallesi'ni ziyaret eden Taşkın, sorunların farkında olduklarını ve bir an önce çözmek için ortak akılla hareket edeceklerini ifade etti.

Taşkın, ilçedeki muhtarımızla sürekli irtibat halinde olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sorunları neler, neler yapılmalı bunun çalışmasını yapıyoruz. Doğal gazla ilgili sorunlar ve doğal gazda kalan eksiklikler tamamlanacak. Kısa süre içerisinde caminin çevresini düzenleyeceğiz. Yine eski belediye binamızla ilgili bir çalışmamız olacak. Kırsal bölgelerde çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Kış şartlarından dolayı kırsalın yolları daha çok tahribata uğramış bir halde oluyor. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. İnşallah bu ayın sonunda dağ köylerimizdeki acil sorunları, yol işlerini bitirdikten sonra ova köylerimizde, mahallelerimizdeki eksik kalan yolların; kış şartları, doğal gaz çalışmaları ve çeşitli nedenlerle bozulan yolların çalışmalarını hızlı bir şekilde bitireceğiz. Belediye sizin eviniz. Biz sizlerin yerine emanetçiyiz. Samimi şekilde sorunları çözeceğiz. Her mahallemiz bizim evimizdir, yuvamızdır. Bu anlayışla yaklaşıyoruz. Müsterih olun, Allah'ın izniyle bu zor günleri de geride bırakacağız."???????

Kaynak: AA

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