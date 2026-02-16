Battalgazi'de Camiler Ramazan İçin Hazırlanıyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde camiler ramazan ayına hazırlanıyor.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından camilerde temizlik ve dezenfektan çalışması yürütülüyor.

Vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı ortamda gerçekleştirebilmesi için çalışan ekipler, çalışmalara devam ediyor.

Camilerin dışındaki alanda da hazırlıkları sürdüren ekipler, halı, mihrap, minber, kürsü, pencere, kapı ve ayakkabılık alanlarında detaylı temizlik yapıyor.

Belediye ekiplerinin ramazan ayı boyunca çalışmaları sürdüreceği öğrenildi.