Battalgazi\'de Tesisat Hırsızı Tutuklandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde şantiyeden tesisat malzemesi çalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dabakhane Mahallesi'nde bir şantiye alanında tesisat malzemelerinin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucunda şüpheli M.T.G. yakalandı, çalınan tesisat malzemeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.