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BATÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

BATÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi
20.06.2025 15:26
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Batman Üniversitesi'nde mezuniyet töreni yapıldı, öğrenciler ve aileleri kutladı.

Batman Üniversitesi'nde (BATÜ) mezun olan öğrenciler için tören gerçekleştirildi.

BATÜ Batı Raman Kampüsü'nde düzenlenen tören fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin geçişiyle başladı.

Törende konuşan BATÜ Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi nitelikli eğitimin ışığında, özgüveni yüksek, hedeflerine cesur adımlarla yürüyen, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmek en temel hedefimizdir. Bugün alın terinizle almayı hak ettiğiniz bu diploma sayesinde ülkesinde ve bölgesinde büyük işler başararak adından söz ettirecek genç ve dinamik bir üniversite mezunu olmayı başardınız."

Tören, mezuniyet marşının okunması ve Güzel Sanatlar Fakültesi Korosu tarafından verilen mezuniyet konseri eşliğinde yapılan kutlamalarla sona erdi.

Törene, Vali Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir'in eşi Zeynep Demir, akademik ve idari personeller ile öğrenci ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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