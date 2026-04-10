Batuhan Taş, Kürekte Şampiyon Oldu

10.04.2026 12:03
Protez bacakla kürek sporuna başlayan Batuhan Taş, Türkiye şampiyonu oldu ve olimpiyat hedefliyor.

İZMİR'de yaşayan ve sağ ayağı protez olan Batuhan Taş (28), 6 ay önce başladığı kürek sporunda Milli Takım aday kadrosuna kadar yükselip, peş peşe şampiyon oldu. Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'nda Türkiye birincisi, Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda 2 çiftede şampiyon olan Taş, en büyük hedefinin 2028 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.

İzmir'de yaşayan Batuhan Taş, 1,5 yıl önce yaşadığı bunalım sonucu metro önüne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Taş, bu olay sonrası sağ ayağını bilek hizasından kaybetti. Zorlu tedavinin ardından protez ayak katılan Taş, bu süreçte tanıştığı kürek sporu ile hayata tutundu. Azmi sayesinde 6 aydır uğraştığı bu sporda Taş, Türkiye şampiyonu oldu. 18 Ocak'ta İstanbul'da yapılan Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'nda Türkiye birincisi ve 27-29 Mart'ta Adana'da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda 2 çiftede şampiyon olurken, 4 tekte kulübü ile rekor yeniledi.

'ÖRNEK OLABİLECEĞİME İNANDIM'

Şimdi Milli Takım aday kadrosunda yer alan Taş, en büyük hedefinin ABD'de yapılacak 2028 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi. Taş, "İzmir Kürek Kulübü'nde bu spora başladığımda amacım; hayata yeniden tutunabilmek için bağ yaratmakken bu süreçte şampiyonluklarla tanıştım. Girdiğim yarışmalarda Türkiye Şampiyonu olunca bir şeyler başardığımı ve daha iyi yerlere gelebileceğimi gördüm. Benden sonraki arkadaşlarımı ya da sporculara da başarılabileceğini gösterebileceğimi ve örnek olabileceğime inandım" dedi.

'YARIŞMALARDAN ALTIN MADALYA İLE DÖNMEYİ HEDEFLİYORUM'

Taş, "1,5 yıl önce yaşamayı dahi istemiyorken bugün sporla elde ettiğim başarı ile benden sonraki arkadaşlarıma ışık olmayı hedefliyorum. Kişisel olarak da çalışmalarımı yürütmeye devam ediyorum. Bu süreçte sponsor ve desteğe de ihtiyacım oluyor. Yaklaşık 6 aydır başladığım spor serüvenimde son 2 aydır elde ettiğim başarılarda Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Metin Çınar ve kamp sürecinde Orkun Hocamın çok büyük destekleri oldu. Ben de buna karşılık yarışmalardan altın madalya ile dönmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

'GÖĞSÜMÜZÜ KABARTMAYA DEVAM EDİYOR'

İzmir Kürek Kulübü Kurucusu ve Antrenör Çağlar Tunçay ise "Paralimpik branşa 4 yıl önce Nurşen Şen ile başlamıştık. Paralimpik branş ile ne yapacağımızı bilemezken 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kürekte ilk temsil eden kadın sporcumuz oldu. Bunun ardından biz bu alanda başarı gösterebileceğimizi gördük ve sporcu arayışına girdik. Şimdi de Recep Tula ve Batuhan Taş başladı. Yarışmacılarımızı görünce benim gözlerim parladı. Kondisyon yapıları iyi olmasının yanı sıra istek ve hırslarıyla antrenmanlara başladık. Batuhan çok kısa sürede 2026 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'nda birinci oldu. Bizim göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Üstün başarılar elde etmeye başladı. Artık uluslararası başarı için çalışmaya devam edeceğiz. Başarılı olacağımıza da inanıyorum" dedi.

'BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) İzmir Şubesi Başkanı Metin Çınar da şunları söyledi: "Batuhan Taş hem yeni üyemiz hem de yeni sporcumuz. Batuhan başarıları ile bizi çok mutlu etti. Biz dernek olarak her üyemizde olduğu gibi Batuhan'ın da her zaman yanında olacağız. Son Paris Olimpiyatları'nda, Paralimpik Oyunları'nda, engelli sporcularımız hayat tutunma arzuları ile 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalyayla döndüler. Engelli bireyler spor ve sanatla kendilerini daha iyi ifade ederken azim ve mücadeleleri ile varlıklarını hissettiriyor."

Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel

