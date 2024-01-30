BAU Radio Müzik On Air ödülleri sahiplerini buldu
İSTANBUL - BAU Radyo ve Müzikonair'in iş birliği ile düzenlenen 6. BAU Radio MüzikOnair ödülleri, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen muhteşem geceyle sahiplerini buldu. "100. Yıl Özel Ödülü"ne layık görülen Norm Ender, BAU öğrencileriyle "Parla" marşını seslendirirken salonda coşkulu anlar yaşandı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Özkan Uğur'un da unutulmadığı programda Atilla Özdemiroğlu adına da özel ödül verildi.
Altıncısı düzenlenen BAU Radyo Müzikonair ödül gecesi Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs'te gerçekleşti. Zeynep Bozkaya ve Ceyhun Yılmaz'ın sunduğu geceye birbirinden ünlü isimler katıldı. BAU Trio ve Cengiz Özkan'ın, "Unesco 2023 Aşık Veysel Yılı"na ithafen ünlü ozanın eserini seslendirmesiyle başlayan gecenin açılış konuşmalarını, BAU Radyo Direktörü Dila Kalatafoğlu ve Müzik On Air CEO'su Özcan Beylan yaptı.
Serdar Ortaç ödülünü Enver Yücel'den aldı
Konuşmaların ardından Müzikonair internet sitesi ve BAU öğrencilerinin belirlediği, müzik, radyo ve TV dünyasındaki yılın en başarılı isimleri sahneye davet edildi. İlk ödül "En iyi Erkek Türk Pop Müziği Sanatçısı" kategorisinde başarı gösteren Serdar Ortaç'a verildi. Ortaç, ödülünü BAU Global Başkanı Enver Yücel'den aldı. Yücel, yaptığı konuşmada "Sanata değer veriyoruz, sanata önem veriyoruz. Ben şuna inanıyorum, sanat bir ülkenin, bir toplumun çimentosudur" dedi.
TV ödülleri sahiplerini buldu
Gecede, "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde Melis Sezen, "En İyi Erkek Oyuncu" olarak Burak Deniz seçilirken yurt dışında olan Deniz, bir video göndererek ödül için teşekkür etti. "En İyi TV Programı Yapımcısı" kategorisinde Polat Yağcı başarı gösterirken, "En İyi TV Muhabiri" kategorisinde Fulya Öztürk ödüle layık görüldü. Her iki isim de ödülünü BAU Global Başkanı Enver Yücel'in elinden aldı. "En İyi TV Programı" kategorisi ödülü ise "Konuşanlar" ile Hasan Can Kaya'nın oldu.
Acun Ilıcalı ödül aldı
"En İyi TV Kanalı" kategorisinde TV8 ödüle layık görülürken TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, ödülünü BAU Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel'in elinden aldı. Defne Samyeli'ne "Başarılı Kariyer Ödülü" verilen programda, sosyal sorumluluk çalışmaları da ödüllendirildi.
Müzikte başarılı isimler
"En İyi Kadın Türk Pop Müziği Sanatçısı" kategorisinde Derya Uluğ, "En İyi Erkek Türk Halk Müziği Sanatçısı" dalında ise Ender Balkır'ın ödüle layık görüldüğü törende, "Yılın En iyi Çıkış Yapan Sanatçısı" Mert Demir, "En İyi Alternatif Müzik Grubu" Madrigal, "En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı" Emir Can İğrek oldu.
Parla'ya 100. Yıl Ödülü
Gecede, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı anısına da özel bir ödül verildi. 100. Yıl Özel Ödülü (Yılın Projesi), "Parla" marşıyla Norm Ender'in oldu. Ender ödülünü, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu'nun elinden aldı. Kısa bir konuşma yapan ünlü sanatçı BAU öğrencileriyle sahne alarak "Parla" marşını seslendirirken, salonda coşkulu anlar yaşandı.
Radyo Duayeni İzzet Öz
İzzet Öz'e, "Radyo Duayeni Onur Ödülü" verilen gecede, "En İyi Radyo Programı" kategorisinde Power Türk'te yayınlanan "Popcorn" ödül aldı. "En İyi Kadın Radyo Programcısı" dalına Füsun Alkan, "En iyi DJ" kategorisinde ise Mert Aydın ödül alan isimler arasında yer aldı. "En iyi Erkek Radyo Programcısı" olarak Haluk Sarıtaş başarı gösterirken, ödülünü BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Yücel verdi.
MFÖ'nün efsane ismi unutulmadı
Programda geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, efsane grup MFÖ'nün üyesi Özkan Uğur da unutulmadı. Yaşamı, oynadığı film ve eserlerinden kesitlerin bulunduğu bir video ile anılan ünlü sanatçının oğlu Alişan Uğur, babası hakkında duygu dolu bir konuşma yaptı. "Müzik Üretimine Değer Katanlar Özel Ödülü" ise 2021'de hayatını kaybeden Hasan Saltık anısına eşi Nilüfer Saltık'a verildi.
Atilla Özdemiroğlu Ödülü Teoman'ın
Gecede "Atilla Özdemiroğlu Özel Ödülü", Özdemiroğlu'nın kızı Lidya Özdemiroğlu tarafından Teoman'a verildi. Özgür Aras'a "Meslek Onur Ödülü" verilen gecede müzik yapımcısı Samsun Demir "Müzik Sektörüne Katkı Ödülü"ne layık görüldü. Ünlü yapımcı ödülünü Enver Yücel'in elinden aldı.
En İyi Albüm 'Romantik', En İyi Grup 'Köfn' oldu
Törende, "En İyi Proje" olarak "Diyardan Diyara" parçasıyla "Arman Aydın, Arem Özgüç, Çakal", "En İyi Rap Müzik Sanatçısı Ödülü" kategorisinde "Canbay, Wolker", "En İyi Düet" dalında "Yansıma" şarkısıyla Derya Uluğ ve Asil Gök ödül aldı. "En İyi Cover", "Sen Gidince" albümüyle Faruk K'nın başarı olurken "En İyi Albüm Ödülü" Motive'nin "Romantik" çalışmasına gitti. "En İyi Grup" kategorisinde ise KÖFN ödüle layık görüldü.
Üniversite bünyesinde ilk
Türkiye'de Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde bir yapım şirketi kurduklarını belirten BAU Radyo Direktörü Dila Kalafatoğlu, "Döndüm" isimli şarkısıyla canlı performans sergiledi. "Bir eğitim kurumu bünyesinde belki de ilk kez bir yapım şirketi kuruluyor" diyen Kalafatoğlu, "Döndüm" şarkısının klibinin, yapım şirketinin ilk çalışması olduğunu belirtti.
Sosyal Sorumluluk Ödülü
Gecede sosyal sorumluluk projeleri de unutulmadı. Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Güneysu, "En iyi Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülünün sahibi oldu.
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