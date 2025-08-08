BAÜN\'de 20 Yıl Sonra Çiçek Açan Agave

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Yerleşkesi'ne peyzaj düzenlemesi için dikilen Agave bitkisi, 20 yıl sonra çiçek açtı.

BAÜN Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde bulunan ve halk arasında "sabır otu" ya da "yüz yıl çiçeği" olarak bilinen Agave bitkisi, 20 yıl sonra çiçeklendi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan BAÜN Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, Agave bitkisinin ana vatanının Orta ve Güney Amerika bölgeleri olduğunu bildirdi.

Halk arasında bu bitkinin 100 yılda bir kez çiçek açtığı gibi yaygın ama yanlış bir bilginin olduğuna değinen Satıl, "Bu nedenle bazı yerlerde 'yüz yıl çiçeği' olarak da anılır. Oysa Agave bitkisi genellikle 10 ila 30 yıl yaşar ve hayatı boyunca sadece bir kez çiçek açtıktan sonra ölür. Agave, çiçek açtıktan sonra ömrünü tamamlayan nadir bitkilerden biridir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Satıl, bu yıl yaşanan sıcak hava koşullarının, Akdeniz iklimine özgü bu bitkinin Balıkesir'de çiçeklenmesine neden olduğunu vurguladı.

Bitkinin, Fen-Edebiyat Fakültesi bahçesine yaklaşık 20 yıl önce peyzaj düzenlemesi sırasında dikildiğini belirten Satıl, "Bu yıl çiçeklenerek ömrünü tamamladı. Ancak ilginç bir şekilde, çevresine onlarca yeni Agave fidesi bırakarak bizlere veda etti." değerlendirmesinde bulundu.