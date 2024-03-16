Bayat Kaymakamı Seher Söyler, kız öğrencilerle iftarda buluştu

Bayat Kaymakamı Seher Söyler, ilçede yatılı eğitim gören kız öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki iftar programına kız öğrencilerin yanı sıra Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar da katıldı.
Kaymakam Söyler, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle birlikte orucunu açtı.
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Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın ilhakının 10. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündemde tutmayı sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadıklarını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğini yineledi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşayan bir vatandaş, sabah uyandığında kar sürpriziyle karşılaştı. Kar görüntüsü çekerken sokaktaki iki tilkiyi fark eden vatandaş, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hayvan sever olan vatandaş, tilkilere yiyecek verdi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. Operasyonlar sonucunda Afgan, Suriye ve Filistin uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na ziyarette bulundu. Yılmaz, Valilik binası girişinde karşılandı ve çeşitli programlara katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu ile görüşen Yılmaz, il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Nevşehir'de yaşayan Ayşe Rehber, rölyef kursuna katıldıktan sonra duvarları tuvale dönüştürerek çeşitli motiflerle renklendiriyor. Rehber, hem mekanları güzelleştiriyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Çalışmalarını duvarlara uygulamaya başladığında daha çok keyif aldığını ifade eden Rehber, duvar boyama sanatını meslek edindiğini dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, süs bitkileri üretim alanının 3 kat artışla 59 bin dekara yükseldiğini belirterek, bu alandaki potansiyeli kayıt altına almak adına hazırlanan yönetmeliğin yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. Yumaklı, Bayındır ilçesinde süs bitkileri yetiştiren firmaları ziyaret ederek sektör paydaşlarıyla bir araya geldi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İ.S.Ö. ve Ü.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda 600 adet sentetik ecza hap, 5 gram kubar esrar, 1 adet kubar esrar sigarası sarma çarşafı, 57 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ve 29 bin TL nakit para ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yomra Liman bölgesi dolgu alanındaki düzenlemenin açılış programına davet edilmemesine tepki gösterdi. Başkan Bıyık, yapılan çalışmaları anlatarak, açılışa davet edilmemesini eleştirdi.
Kars 36 Spor'un deplasmanda oynayacağı Smart Holding A.Ş. karşılaşmasının hakemleri Göktan Demeli, Erdoğan Çak ve Onur Han olarak belirlendi. Karşılaşma 17 Mart 2024 Pazar günü Çayeli İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını ve bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın avantajını kullandıklarını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini ve ustalık döneminin başladığını söyledi.
Eyüpsultan Belediyesi'nin Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlediği Ramazan Sohbetlerinin konuğu ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Ortaylı, Türklerin hızlı bir millet olduğunu ve tarihte Türkler olmasa Ortadoğu'da kalınacağını belirtti.
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