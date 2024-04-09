Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Memiş, mesajında, Ramazan Bayramı'nın İslam coğrafyasına huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.
Bolluk, bereket ve huzurun doyasıya yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin doruk noktasına ulaştığı ramazan ayını tamamlayarak birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olacak bayrama huzur içinde ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin hayatında bayramların çok müstesna bir yeri vardır. Bayram günleri insanların aralarındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unutup, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların güçlendiği özel günlerdir. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bu özel günlerde büyüklerimizi ziyaret ederek onların hayır duasını almalı, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşarak onların bayram sevincine ortak olmak görevimizdir. Ayrıca, komşularımız, ihtiyaç sahibi, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımız şehit ve gazi ailelerimizle bir araya gelerek onlarla bayram neşesini ve coşkusunu paylaşmalıyız. Bunun içindir ki bayramların getirdiği beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin en önemli vazifelerinden biridir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, Yüce Rabbimizden milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim."
Son Dakika › Güncel › Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'ten Ramazan Bayramı kutlama mesajı - Son Dakika
Geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'deki mezarlıklarda, aileler afette kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret etti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Edremit'te yakalanan Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör ise tutuklandı.
AK Parti Merkez ilçe Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramının bir gün öncesinde parti binasında bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Programa AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmalarda bayram süresince siyaset konuşulmaması ve mutlu bir bayram geçirilmesi vurgulandı.
Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 32 bin 784 şahıs sorgulandı araması bulunan 59 şahıs gözaltına alınırken 20 kişi tutuklandı. Denetimlerde 2'si kurusıkı 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kesici alet ve 185 fişek ele geçirildi. Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler.
Yeşilyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına hız vererek, vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güzel bir bayram yaşaması için tüm tedbirleri aldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, yeni seçilen Belediye Başkanı Volkan Nallar başkanlığında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?