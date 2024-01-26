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Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Yücedağ, 2023'ün en iyi fotoğraflarını seçti - Son Dakika
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Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Yücedağ, 2023'ün en iyi fotoğraflarını seçti

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yücedağ, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, farklı kategorilerde tercihini yaptı. AA çalışanlarını tebrik eden Yücedağ, bu uygulamanın duyarlılığı artıran ve unutulan olayları hatırlamamıza vesile olan güzel bir süreç olduğunu belirtti.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Yücedağ, 2023\'ün en iyi fotoğraflarını seçti
26.01.2024 - 12:13,
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Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yücedağ, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023'te yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" adlı fotoğrafını oylayan Yücedağ, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Veda" karesini tercih etti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece" fotoğrafını seçen Yücedağ, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerine oy verdi.

AA çalışanlarını tebrik eden Yücedağ, "Bu uygulamalar duyarlılığı artıran, geniş kitlelere belki yıl içerisinde o yılın hengamıyla unuttuğumuz bir sürü olayı tekrar hatırlamamıza vesile olan güzel bir süreç." dedi.

Kaynak: AA
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