Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 171 öğrenci mezun oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 171 öğrenci mezun oldu

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nden 171 öğrenci mezun oldu

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitimlerini tamamlayan 171 öğrenci mezuniyet töreni düzenlendi. Vali Mustafa Eldivan, mezun olan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, onların ülkenin güvenliği için çağdaş polisler olarak yetiştirildiğini vurguladı.

23.08.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 171 öğrenci kep attı.

Vali Mustafa Eldivan, POMEM bahçesinde düzenlenen 30. dönem mezuniyet töreninde, eğitimini tamamlayan öğrencilerin ülkenin güvenliği için gecesini gündüzüne katan, adaletin bekçisi çağdaş polisler olarak yetiştirildiğini söyledi.

Mezunların ülkenin her köşesinde huzur ve güvenin teminatı olacağını belirten Eldivan, şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatımızın köklü kurumsal kültürü doğrultusunda gerekli eğitimlerinizi aldınız ve polis olmaya hak kazandınız. Aldığınız eğitimler doğrultusunda, bugün burada yapacağınız yemine sadık kalarak, kutsal mesleğinizde vatan sevgisi, merhamet ve adalet içerisinde mücadele vereceğinizi asla unutmayın. Meslek hayatınız boyunca toplumun menfaatini şahsi menfaatlerinizin üzerinde tutup, görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza yürekten inanıyorum."

Konuşmaların ardından Vali Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş, dereceye girenlere diploma ve hediyelerini verdi.

Program, polis adaylarının yemin etmeleri ve kep atmalarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

bayburt, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 171 öğrenci mezun oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:10:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 171 öğrenci mezun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement