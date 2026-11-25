Bayburt, Rize ve Gümüşhane'de hava sıcaklığının düşmesiyle kar etkili oldu.

Bayburt'ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, geceden itibaren şehir merkezi ve yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Şehri çevreleyen dağlar, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücüler de buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Rize

Rize'nin yüksek kesimlerine kar düştü.

İl genelinde aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Çamlıhemşin'in Ayder Yaylası da yağışın ardından beyaza büründü.

Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Yağış sonrası tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde güzel görüntüler ortaya çıktı.