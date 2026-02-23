Bayburt'ta Dede Korkut Şiir Yarışması - Son Dakika
Bayburt'ta Dede Korkut Şiir Yarışması

23.02.2026 16:40
İkinci kez düzenlenecek yarışma için başvurular 31 Mayıs'a kadar alınacak, ödüller temmuzda açıklanacak.

Bayburt Belediyesince ülke genelinde "Türk Dünyası Dede Korkut Şiir Yarışması"nın ikincisi organize edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasının ortak mirası Dede Korkut'un anısını yaşatmak ve edebiyat dünyasına yeni soluklar kazandırmak amacıyla bu yıl ikinci kez şiir yarışması düzenlenecek.

Bayburt'un kültürel zenginliğini şiirin gücüyle birleştirmeyi hedefleyen yarışmaya katılmak isteyenler 31 Mayıs'a kadar "www.kultur.bayburt.bel.tr" adresinden başvuruda bulunabilecek.

Ülke genelinde düzenlenecek yarışmanın sonuçları ise temmuzda Bayburt Belediyesinin internet sayfasından duyurulacak.

Yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 40 bin, üçüncüye ise 30 bin lira para ödülü verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mete Memiş, kentin tarih boyunca sözün ve sazın harmanlandığını bir yer olduğunu belirterek, "Biz bu yarışmayla sadece şehrimizin kültür hafızasını tazelemekle kalmıyor, Türk dünyasının ortak gönül dilini Bayburt'ta buluşturuyoruz. Duygularını kelimelere döken her bir kardeşimizi ve vatandaşlarımızı bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

