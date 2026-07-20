Bayburt'ta Dolandırıcılık Davasında Uzlaşma - Son Dakika
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Bayburt'ta Dolandırıcılık Davasında Uzlaşma

20.07.2026 11:11
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Dolanıcı şüphelisi, huzurevi sakinleriyle buluşarak şikayetçilerin uzlaşmasını sağladı.

Bayburt'ta dolandırıcılık şikayetiyle ilgili dosyadaki taraflar, huzurevi sakinleriyle bir araya gelme şartıyla uzlaştı.

Kentte yaşayan R.O. ve G.E. dolandırıldıkları iddiasıyla M.O. hakkında şikayetçi oldu.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme sonucunda, dosyanın uzlaşma kapsamına girdiği gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacının taraflarla yaptığı görüşmede R.O. ve G.E, şüphelinin Bayburt Memnune Evsen Huzurevi sakinleriyle bir araya gelmesini istedi.

Uzlaştırma şartını kabul eden M.O, ziyarette bulunduğu huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Böylece şüpheli hakkında "dolandırıcılık" suçundan da dava açılmayacak.

Huzurevi Müdürü Murat Köse, AA muhabirine, huzurevi sakinlerinin her zaman ziyaret edilmekten mutluluk duyduklarını ve güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bayburt, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta Dolandırıcılık Davasında Uzlaşma - Son Dakika

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