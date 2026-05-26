Bayburt'ta jandarma ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Danişment mevkisindeki yol kontrol noktasında uygulama yapıldı.
Denetimlerini gerçekleştiren ekipler, vatandaşların bayramını da kutladı.
Bayram süresince İl Jandarma Komutanlığına bağlı 217 ekip görev alacak.
Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta Jandarma Bayram Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?