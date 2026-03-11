Bayburt'ta Kışın Su Hizmeti - Son Dakika
Bayburt'ta Kışın Su Hizmeti

11.03.2026 11:12
Bayburt'ta, zorlu kış koşullarında su hatlarını onaran ekipler, vatandaşların su sıkıntısını gideriyor.

Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, kışın da vatandaşlara kesintisiz su sağlamak için zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, karla kaplı arazilerde donan veya patlama meydana gelen su hatlarını tespit etmek için zaman zaman günler süren çalışmalar yürütüyor.

Kentin dağlık ve engebeli coğrafyasında görev yapan ekipler, vatandaşların ve hayvanların susuz kalmaması için gece saatlerine kadar mesai yapıyor.

Araçla ulaşımın mümkün olmadığı noktalarda karla kaplı patikalarda yürüyerek arıza tespit cihazlarıyla sorunun yerini belirleyen ekipler, zaman zaman kar ve tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Soğuk hava ve yoğun kar örtüsüne rağmen arızalı hatları onaran ekipler, köylerdeki su kesintilerini gideriyor, aynı zamanda su israfının da önlenmesini sağlıyor.

"Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz"

Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü Şefi Fatih Şahin, AA muhabirine, kentte çetin kış şartlarının nisana kadar devam ettiğini, hava sıcaklığının kırsalda sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

Bu nedenle köylerdeki içme suyu hatlarının sık sık donduğunu belirten Şahin, "Donma nedeniyle de hatlarda kaçak, patlak meydana geliyor. Biz de deneyimli ekibimiz ve profesyonel ekipmanlarımızla her zaman vatandaşlarımıza hizmet vermek için sahaya çıkıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz." dedi.

Kırsaldaki vatandaşların hayvancılıkla geçimini sağladığını anlatan Şahin, dolayısıyla suyun devamlı akmasının hem vatandaşlar hem de hayvanları için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Şahin, gece gündüz demeden köylülerin suya kavuşması için büyük gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen vatandaşın mağdur olmaması için ekip olarak yoğun mücadele verdiklerinin altını çizen Şahin, "Cihazdan yanıt alabilmemiz için ses olmaması lazım. Karda batıyoruz, soğuk havada üşüyoruz ama yine de vazifemizde hiçbir zaman tereddüt etmeden hizmetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Şahin, Taşocağı köyü hattında bir süre önce meydana gelen arızanın da 3 kilometrelik hat incelenerek tespit edildiğini belirtti.

Yoğun kar ve tipiye rağmen hattın tamamının gözden geçirildiğini, iki noktada don, bir yerde de su kaçağı tespit edildiğini vurgulayan Şahin, arıza noktalarının başka bir ekip tarafından kazıldığını söyledi.

Şahin, çeşitli makine ve ekipmanlarla hattın onarılarak vatandaşların mağduriyetinin giderildiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazen bu çalışma haftalarca da sürebiliyor. Burada da 11 gün mücadele verdik ve sonunda sorunu çözdük. Muhtarlarımız da bizimle beraber kar, kış, soğuk demeden mücadelelerini veriyorlar. Onlara da yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz."

"Çok çile çekildi ama insanlarımız, hayvanlarımız mağduriyetten kurtuldu"

Taşocağı köyü muhtarı Şahin Laçin de köylerinde bu yıl kışın çok ağır geçtiğinden bahsetti.

İçme suyu hattında sık sık problemler yaşadıklarını anlatan Laçin, "3 kilometrelik hattımızdaki bazı yerlerde don oluştu. Komşularımızla beraber kendi çabalarımızla yapmaya çalıştık ancak başaramadık. İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdik ve soğuk kış şartlarında 11 günlük çalışma sonucunda hem arızalar tespit edildi hem de iş makineleri ve diğer cihazlarla onarım sağlandı." dedi.

Laçin, çalışma sayesinde vatandaşların mağduriyetten kurtulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Allah devletimize zeval vermesin. Ellerinde makinelerle karın bir metreye ulaştığı arazide bata çıka yürüdüler. 3 kilometre mesafeyi bu karda yürüyüp gelmek kolay değil. Çok çile çekildi ama bu zamanda köyümüzde genelde yaşlı nüfusumuz var, insanlarımız, hayvanlarımız mağduriyetten kurtuldu. Bayburt'un kış şartları böyle, bunu bilip ona göre yaşıyoruz. Her zaman sorunlarımız oluyor ama Özel İdaremize çok teşekkür ediyorum, güzel bir ekiple birlikte vatandaşlarımızı suya kavuşturduk."

Kaynak: AA

