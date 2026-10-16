Bayburt\'ta kuyumcuyu 130 bin TL dolandıran 4 şüpheli Gaziantep\'te yakalandı

BAYBURT'ta bir kuyumcuyu 130 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli, Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir kuyumcunun dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüpheli 4 kişinin, kuyumcuyu 130 bin TL dolandırdığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüphelinin Gaziantep'te oldukları tespit edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan detaylı sorgulamalarda, gözaltına alınan şüphelilerden S.A.'nın 20 ayrı suç dosyasından arandığı ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.