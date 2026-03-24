Bayburt'ta Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

24.03.2026 16:37
Vali Eldivan, Nevruz'un birlik ve beraberlik ruhunu simgelediğini vurguladı ve etkinlikler yapıldı.

Bayburt'ta, Nevruz Bayramı kutlandı.

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki etkinlikte, Nevruz Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu söyledi.

Ortak geçmişin izlerini taşıyan bu kadim bayramın farklılıkları zenginlik olarak gören anlayışın ve ortak değerler etrafında kenetlenme iradesinin anlamlı bir ifadesi olduğunu belirten Eldivan, "Orta Asya'dan Anadolu'ya, Kafkaslar'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir gönül coğrafyasında yüzyıllardır yaşatılan Nevruz, bizlere dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte güç olmayı hatırlatan köklü bir mirastır. Bu özel gün sadece doğanın değil, gönüllerimizin de tazelendiği, umutlarımızın yeniden filizlendiği bir başlangıçtır." dedi.

Dua edilip şiirlerin okunduğu programda, protokol üyeleri ile öğrenciler örste demir dövdü, ateş yaktı.

Etkinlik kapsamında geleneksel okçuluk gösterisi yapıldı ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Kaynak: AA

