Bayburt'ta sahte oto yedek parça ilanıyla 42 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bayburt'ta sahte oto yedek parça ilanıyla 42 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı

Bayburt\'ta sahte oto yedek parça ilanıyla 42 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı
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Bayburt'ta internet sitesinde sahte oto yedek parça ilanı vererek 42 kişiyi dolandırdığı belirlenen V.K. tutuklandı. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 5 cep telefonu, 2 SIM kart ve bilgisayar ele geçirildi.

Bayburt'ta, kurduğu internet sitesinden sahte oto yedek parça ilanı vererek 42 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet sitesinde açtığı sahte oto yedek parça ilanı üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen V.K'nin adresine operasyon düzenlendi.

Ekipler, şüphelinin ev ve aracında yaptıkları aramada, 5 cep telefonu, 2 SIM kart ve bilgisayar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayburt'ta sahte oto yedek parça ilanıyla 42 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta sahte oto yedek parça ilanıyla 42 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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