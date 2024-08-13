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Bayburt'ta serinlemek isteyenler Sırakayalar Şelalesi'ni tercih etti.

Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergahındaki Bayburt'ta doğa turizmi açısından önemli mekanlar arasında yer alan şelale, kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkisinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden dökülen Sırakayalar Şelalesi, sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenlerin adresi oldu.

Doğayla iç içe vakit geçiren vatandaşlar, ayaklarını suya sokarak serinliyor.