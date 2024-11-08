Bayburt'ta Tipi ve Buzlanma Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
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Bayburt'ta Tipi ve Buzlanma Ulaşımı Aksattı

Bayburt'ta buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı, Soğanlı Geçidi'nde zorluklar yaşandı.

08.11.2024 18:19
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Bayburt'ta yüksek kesimlerde buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

İl genelinde etkisini sürdüren soğuk hava sebebiyle zaman zaman tipi ve buzlanma meydana geldi.

Sürücüler, Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesine ulaşımı sağlayan güzergahtaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi'nde oluşan buzlanmada zor anlar yaşadı.

Buzlanma nedeniyle yolda kayan tır, iş makinesi yardımıyla bulunduğu alandan kurtarıldı.

Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayburt'ta Tipi ve Buzlanma Ulaşımı Aksattı - Son Dakika

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