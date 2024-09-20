Bayburt\'ta Yenilenme Üniversitesi Projesi Başladı

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Bayburt'ta sağlıklı yaşlanmayı destekleyen "Yenilenme Üniversitesi" projesi başlatıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Zamana Yenilmiyoruz, Yenileniyoruz" sloganıyla hayata geçirilen projenin özellikle 55 yaş üstü bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Vekili Nihat Kaya arasında protokol imzalandı.

Proje koordinatörlerinden Dr. Öğr. Üyesi Özge Esgin, katılımcılara bilgi sundu.

Başvuruların, 4 Ekim'e kadar Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yapılması gerekiyor.