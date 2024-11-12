Bayburt kent merkezinin bazı noktaları ile Aydıntepe ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Kentte günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Bayburt- Gümüşhane kara yolunda araç sürücüleri kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta Yoğun Sis Etkili - Son Dakika
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