Bayburt ve Trabzon\'da Mayıs Ayında Kar Yağışı

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Bayburt ve Trabzon'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Bayburt'ta bir süredir devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı, dağlık alanlar karla kaplandı.

İl Özel İdaresi Konursu Şefliği karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı dağlık köylerin yollarını açmak için çalışma başlattı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin yüksek kesimlerinde de mayıs ayında kar etkili oldu.

İl genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle ilçenin yüksek rakımlı mahalleleri Şekersu, Yaylaönü, Çayıroba, Demirkapı, Derindere ve Arpaözü beyaza büründü.